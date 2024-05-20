До семи років позбавлення волі загрожує жителю Черкас. Йому слідчі поліції Тернопільщини інкримінують незаконний збут вогнепальної зброї.

Співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що невідомий намагається реалізувати короткоствольну нарізну вогнепальну зброю та набої до неї.

Факт продажу пістолета конструкції Токарєва задокументували працівники Чортківського районного відділу поліції.

Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)Кримінального кодексу України. На даний момент чоловік перебуває під вартою за вчинення аналогічних злочинів.

Триває досудове розслідування.