Рідні, друзі, односельці і побратими просять присвоїти звання Героя України посмертно загиблому захиснику Олександру Москалюку. Чоловік стояв на варті кордонів країни ще з 2015 року. У 2022 році, у перші дні після початку повномасштабного вторгнення окупантів, знову взяв до рук зброю. Загинув 20 лютого цього року біля Роботиного.

Петицію з проханням присвоїти заслужене звання захиснику, котрий віддав за нас усіх своє життя, зареєстрували на сайті Президента України. Уже зібрано 15 тис. голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору залишився лише місяць. Тож рідні просять долучитися усіх небайдужих людей, аби належно вшанувати Героя. Підписати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/221150.

Олександр Москалюк народився у 1978 році. Проживав у Підволочиську на Тернопільщині. Вперше чоловіка призвали до лав ЗСУ у 2015 році. По 2016 рік він захищав Україну у складі прикордонного загону. У перші дні Олександр вирушив до ТЦК, аби знову стати на захист країни. Уже в березні його мобілізували до лав Національної гвардії. Чоловік з честю та гідністю проходив службу в Чернівецькій, Харківській та Запорізькій областях. Загинув Олександр Москалюк 20 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання у н. п. Роботине Запорізької області в результаті обстрілу FPV-боєприпасом. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

“Під час служби Олександр відзначився відважністю, кмітливістю, щирістю, вірністю побратимам та державі. Перебуваючи у гарячих точках, ніколи не скаржився, що йому важко (незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям). Хто знав його, говорить, що такі люди, як він, зустрічаються вкрай рідко. Олександр був опорою та підтримкою для своєї дружини, найкращим Татом для своїх дітей, люблячим сином для батьків та чудовим братом для сестри”, – ідеться у петиції.

Олександр Москалюк віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир найцінніше – своє життя. Він заслуговує найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно).