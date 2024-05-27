Залишилося лише десять днів і дві тисячі голосів: загиблому захиснику просять присвоїти звання Героя України

Рідні, друзі і побратими просять підтримати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) Василю Мармусу.

Відповідне звернення опублікували на сторінці волонтерської організації Інформаційний центр підтримки ЗСУ “Шануймо Україну”.

“Я би найбільше хотів обговорювати з ним нові тексти і мелодії, нові сюжети фільмів, але…Мій син Василь – друг Василя Мармуса на знімальному майданчику – казав мені: таких Василів у житті небагато… Плачу і горджуся…”, – ідеться у дописі.

Василь Мармус народився 26 квітня 1992 року у Чорткові у сім’ї відомого українського дисидента, керівника “Росохацької групи” Володимира Мармуса. Служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Проявив особисті мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку. Загинув 11 вересня 2022 року в селі Оскол на Харківщині.

Петиція про присвоєння Василю Мармусу звання Героя України уже набрала понад 22 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося зовсім небагато – десять днів. Підтримати петицію можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/220094?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1n552FQ3BCBhFF48kBX6rwPMwzn-A6aQef9mBGV9AmjsxW5k4ABjWf5A8_aem_AZ0lwp3cGs4bJv9scVs2LyYgtwTLbfje4UN3OJkJ76Wa3sM0Cg8LI7YqDwai2wO54JFDFtUY36oQCKYC84qe6KTU