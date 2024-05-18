Побив і пограбував: у тернопільському парку рецидивіст напав на чоловіка

Від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителю Київської області. Під час суперечки він напав на місцевого мешканця. За годину після злочину фігуранта затримали працівники поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що злочин трапився 16 травня близько 16:00 в парку “Сопільче”.

Потерпілий розповів, що познайомився з чоловіком за кілька годин до нападу. Вони разом розпивали спиртні напої, а в ході розмови між ними виник конфлікт. Завершилася суперечка бійкою. Підозрюваний вдарив кулаком в обличчя потерпілого. Останній впав і на кілька секунд втратив свідомість. Нападник витягнув у своєї жертви гаманець з грошима та почав тікати.

Житель Тернопільської області прийшов до тями й спробував наздогнати нападника, одночасно телефонуючи до поліції. На місце злочину одразу прибули бійці роти поліції особливого призначення, слідчі та працівники кримінальної поліції. Вони швидко встановили і особу нападника, і його місце перебування. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Підозрюваний уже потрапляв у поле зору правоохоронців за грабіж.

Нападнику слідчі оголосили про підозру відповідно до ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.