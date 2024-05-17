Протягом доби на Тернопільщині ліквідовано 12 пожеж, з них 6 – сухої трави.

Про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, суха трава горіла у селі Воля Микулинецької територіальної громади. Вогонь охопив гектар площі. Пожежу майже такого ж масштабу ліквідували у селі Вербів Підгаєцької територіальної громади. У Байківцях полум’я розповсюдилося на 0,02 га. Пів гектара трави згоріло у Васьківцях Шумської громади. Подібні пожежі зафіксували також у Гутиську і Петрикові, що у Тернопільському районі.

Та не лише трава горіла на Тернопільщині. У Чорткові вогонь пошкодив автомобіль Audi A6. А у Хоросткові горів гараж. Пожежники, котрі прибули на виклик, врятували від вогню три будівлі.

Господарську будівлю та інвентар знищив вогонь у селі Урмань Бережанської громади.

У Байківцях горів холодильник, який стояв на території домогосподарства. Там же зайнялося дерево.

А у селі Пробіжна, що на Чортківщині, горіло сміття.

Усі пожежі ліквідовано.

