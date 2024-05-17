Чортківські дільничні офіцери поліції встановили причетність 19-річного жителя району до майнового злочину. Фігурант шляхом вільного доступу викрав гроші з салону автобуса.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Чортківського районного відділу поліції від жителя Нагірянської громади. Чоловік розповів, що працює водієм автобуса і у нього з робочого місця викрали три тисячі гривень.

Зловмисника розшукали дільничні офіцери поліції. Причетним до злочину виявився 19-річний житель одного із сіл Чортківського району. Фігурант скористався відсутністю водія та з гаманця, який той мав необережність залишити в салоні, викрав гроші.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.