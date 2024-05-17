Куля поцілила в голову: прикордонник застрелив чоловіка, котрий намагався втекти в Румунію

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті

Про це повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в пресслужбі ДБР.

У відомстві розповіли, що бюро розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка, який тікав від прикордонників на Закарпатті. “За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією”, – розповіли в ДБР.

У відомстві наголосили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки – кинувся тікати. “Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови”, – уточнили в пресслужбі ДБР.

За інформацією бюро, загиблий – 39-річний уродженець Дніпра, мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли.

У пресслужбі ДБР повідомили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.

“Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)”,- зазначили у відомстві.

Слідчі дії тривають, встановлюють усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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