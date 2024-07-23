Одного затримали, один помер, решті “стало погано”: на Тернопільщині ловлять корупціонерів з ТЦК

Під час засіданні ради оборони у Тернополі викрили керівника Борщівського ТЦК та СП на хабарях. Військового підозрюють у систематичному вимаганні і отриманні грошей від ухилянтів.

Цю інформації ZAXID.NET підтвердили в пресслужбі поліції Тернопільщини. Правоохоронці спільно із спецпризначенцями провели більше 30 обшуків у Чортківському та Тернопільському районах.

Затримання Борщівського військкома відбулося під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня в приміщенні Тернопільської обласної ради, повідомили «Тернополяни». За даними ЗМІ, очевидці, які були присутні на засіданні розповіли, що оборонна рада області розпочалася з доповіді керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка.

На засіданні начальник поліції продемонстрував усім присутнім відео з нарізками розмов, які свідчать про корупційні дії окремих районних керівників ТЦК та СП. Зокрема це стосується вимагання грошей за уникнення мобілізації. Працівники ТЦК також були при цьому присутні у залі.

Свідки зазначили, що після доповіді поліцейського деяким військовим стало погано і до будівлі облради викликали одразу кілька швидких допомог. Одному зі керівників районного ТЦК та СП слідчі спільно з спецпризначенцями КОРД вручили підозру, а саме військовому з Борщова.

Після вручення підозри група поліцейських та військовий перейшли до його авто, де проводився обшук. Паралельно здійснюється близько 30 обшуків по всій області для виявлення можливих спільників та розкриття повної схеми корупції. Додамо, що в пресслужбі поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що попередньо посадовця Борщівського ТЦК та СП підозрюють у хабарництві.

У Тернопільському обласному ТЦК підтвердили, що на фото, яке зробили журналісти під час того, як проводили обшуки в авто, перебуває саме військовий комісар з Борщова, повідомило «20 хвилин». Проте загалом коментувати цю ситуацію із підозрою у хабарництві відмовились. Також в поліції Тернопільщини пообіцяли надати більше деталей стосовно цієї справи згодом.

Наразі керівником Борщівського районного ТЦК та СП є Андрій Ставрук. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що обшуки також провели і в колишнього військкома Борщева Сергія Ткача, який наразі працює в Борщівській міській раді.

На жаль, під час обшуків стався трагічний випадок – у Борщеві помер чоловік. Як дізнались журналісти “20 хвилин“, він не військовий. Обшук у нього проводили як в особи, яка нібито давала кошти працівнику ТЦК.

Фото “20 хвилин“