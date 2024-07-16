За можливість покупатися у Тисі одесит віддав 10 тисяч доларів США, його попутник з Тернопільщини – 5.

Двох осіб, які планували перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину, затримав прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Чоловіків, які йшли в напрямку Тиси, військовослужбовці помітили під час патрулювання та одразу висунулися на їх затримання.

Водночас правопорушники, помітивши прикордонників, спробували втекти, один навіть встиг стрибнути у воду, щоправда він далеко від берега відплисти не встиг, оскільки на нього вже чекав прикордонний катер. З’ясувалося, що плавець є жителем Одеси. Його попутника, жителя Тернопільщини, прикордонники також затримали на березі річки.

Як стало відомо, обидва чоловіки приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетинання кордону. Ділки, яким одесит віддав 10 тисяч доларів, а тернополянин 5 тисяч доларів і ще 5 мав віддати в Угорщині, пообіцяли, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон. Але чоловіки, вочевидь, не здогадувались, що їм доведеться долати кордон річкою, адже й документи і речі, які вони мали, не були додаткового захищені від промокання.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справи скеровано до суду.

Наразі особи причетні до організації незаконного перетину затриманих чоловіків встановлюються.