Прогнози щодо нагород MLB у 2024 році: MVP, Сай Янгс, новачки року та інше

2024 рік обіцяє бути надзвичайно цікавим у світі бейсболу MLB, особливо коли мова йде про розподіл престижних нагород. Сезон вже розпочався, і аналітики та фанати спекулюють, хто може стати MVP, кращими новачками року, а також хто здобуде нагороди Сай Янга. У пошуках найкращих ставок на ваші улюблені спортивні події? Букмекерська контора Фавбет пропонує широкий вибір ринків і конкурентні коефіцієнти, забезпечуючи вам всі інструменти для переможних ставок.

У цій статті ми розглянемо основних кандидатів на здобуття найпрестижніших нагород в MLB у 2024 році, висвітлимо потенційних темних коней у кожній категорії та проаналізуємо, як зміни у складах команд та травми впливають на шанси гравців.

Категорії та їх лідери

Категорія Ліга Гравець Команда Основні статистичні дані MVP AL Юліо Родрігес Seattle Mariners HR: 60, SB: 60, WAR NL Мукі Беттс Los Angeles Dodgers OBP: .408, OPS+: 163, HR: 27, RBI: 80 Сай Янг AL Тарік Скубал Detroit Tigers ERA: 3.23, FIP: 2.57, WHIFF+: 133 NL Зак Вілер Philadelphia Phillies ERA: 2.78, WHIFF+: 138, Innings: 200+ Новачок року AL Вайетт Ленгфорд Texas Rangers AVG: .360, OBP: .480, SLG: .677 NL Йошінобу Ямамото Los Angeles Dodgers ERA in Japan: 1.16, Strikeouts/9: 10.3, WHIFF+: 160

В категорії MVP основні претенденти у Американській лізі та Національній лізі представляють собою вже відомі імена, які продовжують демонструвати вражаючі результати:

AL MVP – Юліо Родрігес з Seattle Mariners. Після його вибухового виступу на Home Run Derby та значного внеску у минулих сезонах, Родрігес є фаворитом. Його основний конкурент, Ройс Льюїс з Minnesota Twins, може здивувати, завдяки його потужному виступу у минулому сезоні попри травми.

NL MVP – Мукі Беттс з Los Angeles Dodgers. Беттс уже розпочав сезон з високих позицій, забивши домашній біг і привівши до перемоги свою команду у двох матчах. Його найближчий суперник, Еллі Де Ла Круз з Cincinnati Reds, зазначений як темний кінь, має всі шанси на успіх завдяки своїй потужності і швидкості.

У категорії Сай Янг (Cy Young) змагання теж не менш запеклі:

AL Cy Young – Тарік Скубал з Detroit Tigers. Скубал має вражаючі показники з минулих сезонів, особливо з урахуванням його ERA та FIP. Грейсон Родрігес з Baltimore Orioles, його головний конкурент, має потенціал до великого прориву.

NL Cy Young – Зак Вілер з Philadelphia Phillies. Вілер, відомий своєю надійністю і новими підхопленнями у своєму арсеналі кидків, є основним фаворитом. Хріс Сейл з Atlanta Braves, не зважаючи на травми, має шанс на сенсаційне повернення.

Що стосується новачків року, то тут також є чіткі лідери:

AL Rookie of the Year – Вайетт Ленгфорд з Texas Rangers. Ленгфорд зробив стрімкий поступ у своїй першій професійній кар’єрі, виступаючи з вражаючими статистиками у своєму дебютному сезоні. Цедданн Рафаела з Boston Red Sox може здивувати своїми виступами у центральному полі та ударними можливостями.

NL Rookie of the Year – Йошінобу Ямамото з Los Angeles Dodgers. Незважаючи на складний дебют, Ямамото має вражаючу статистику з Японії та високі очікування на адаптацію у великих лігах. Пол Скенес з Pittsburgh Pirates має потенціал вирости у головного претендента, якщо його викликати до основного складу.

Окрім індивідуальних нагород, значну увагу привертає тема Повернень року, де Кейсі Майз з Detroit Tigers і Райс Хоскінс з Milwaukee Brewers сподіваються на успішний сезон після важких травм. Зробіть прогноз на своїх фаворитів у MLB на цей сезон, букмекерська контора Фавбет – лідер у світі спортивних ставок!

Джерело: https://www.fussballn.de/sites/cms/artikel.aspx?SK=4&Btr=113074