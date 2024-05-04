Відома парамедикиня і захисниця “Азовсталі” з Тернопільщини Катерина Поліщук отримала контузію на фронті. На жаль, вже не першу.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці у соцмережі. Водночас вона оголосила черговий збір на дрони.

“Ще одна контузія. Ще один день. Ще кілька втрачених дронів. Хочеться кричати як той хлопець – я жееееевиииий). Я і не планувала в принципі здаватись. Тому не хвилюйтесь. Соціопатія і інтровертизм прогресують. Хочеться простого людського – щоб вони всі зотліли до ранку. Підкажіть, як вивести з усього одягу скловату, як вимити її з горла і очей та закиньте будь ласка на дрони. Мої проблеми і локації на справді не колишуть. Контузія вже пʼята, то однією більше, однією менше. А от дрони їм коштують життя”.

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