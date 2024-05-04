У природному заповіднику “Медобори” на Тернопільщині фотопастка зафіксувала борсука.

Про це повідомили на сторінці заповідника.

Борсук європейський або лісовий, язвець рідше харсун (Meles meles) — один з найбільших представників родини Куницеві (Mustelidae). Борсук може мешкати чисельними сімейними групами або парами, вести поодинокий спосіб життя. Оселяється в лісах усіх типів, у відкритих біотопах, там де є чагарники. Може жити поряд із людиною й навіть у містах. В Україні борсук населяє всі природні зони. У заповіднику – звичайний вид.

Борсук європейський активний переважно в темний час доби. На полювання виходить у сутінках. Борсук споживає дощових черв’яків, жуків, слимаків, личинок комах, амфібій, дрібних ссавців, фрукти, овочі, кореневища тощо. Вагому частку його живлення становлять безхребетні, серед яких — значна кількість шкідників лісового та сільського господарства. Цей вид легко переходить на живлення тими об’єктами, які домінують у відповідний сезон та у відповідній місцевості, і тому трофічний фактор суттєво не впливає на стан і динаміку популяції.

Варто зазначити, що зимовий сон борсука не міцний і не є зимовою сплячкою, характерною для дрібніших тварин. Тварина може прокидатись під час відлиг і виходити на поверхню.

У борсуків майже немає природних ворогів. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) європейський борсук занесений як вид, що перебуває під найменшою загрозою існуванню. В Україні він з 2009 року вилучений з переліку “червонокнижних” видів як такий, що відновив свою чисельність.

Борсук дуже життєрадісна тварина, яка обожнює грати зі своїми побратимами і “відвідувати вечірки друзів”.

Борсук є героєм літературних творів. Зокрема, у поемі Івана Франка “Лис Микита” найближчим родичем головного персонажа є борсук Бабай – розсудливий і поважний звір. Він є досить популярним героєм літературних творів у Європі, особливо в Англії.