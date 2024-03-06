Жительку Тернопільщини можуть оштрафувати, бо її 18-річний собака хворів і не хотів їсти

У суботу, 2 березня, до співробітників відділення поліції №3 м. Теребовля надійшло повідомлення від місцевої волонтерки про факт можливого жорсткого поводження з твариною у селі Кобиловолоки.

Там місцеві мешканці неподалік річки виявили собаку у непритомному стані, яка була дуже виснаженою та знесиленою. Тварину взяла під опіку волонтерка, повідомляють у поліції.

Відомості про дану подію поліцейські внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські провели перевірку за даним фактом та встановили власницю собаки. Нею виявилася місцева жителька. Зі слів жінки, собаці вже більше 18 років, вона тривалий час хворіє, не хотіла їсти та потребує лікування. Жодних тілесних ушкоджень собаці не спричиняли. Поліцейські опитали свідків та очевидців, які підтвердили покази жінки.

Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за ч. 1 ст. ст 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, а саме їй інкримінують порушення правил утримання та поводження з тваринами.