У Тернополі судили адміністратора каналу в Telegram про місця роздачі повісток: як його покарали

Ростислав Надзікевич три місяці адміністрував канал, де повідомляв про місця вручення повісток.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним Ростислава Надзікевича у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також суд конфіскував телефон обвинуваченого, повідомляє ZAXID.NET. У вироку йдеться, що Ростислав Надзікевич був адміністратором чат-боту та каналу у Telegram, в якій повідомляв, де представники ТЦК роздають повістки.

Згідно з матеріалами справи, Ростислав Надзікевич створив канал у серпні 2023 року, де збирав інформацію про роботу ТЦК і вручення повісток. Інформацію він отримував від мешканців Тернополя, які могли анонімно писати у чат-бот. Повідомлення у чат-боті видалялися автоматично через добу. Обвинувачений адміністрував канал з фейкового профілю. Ростислав Надзікевич також рекламував свій канал в інших місцевих групах. Чоловіка викрили працівники Служби безпеки України та 26 жовтня 2023 року провели обшуки в його помешканні.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Наталія Воробель визнала Ростислава Надзікевича винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) і призначила йому три роки іспитового терміну. Також суд конфіскував на користь держави мобільний телефон Samsung Galaxy. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.