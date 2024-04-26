Від початку цього року співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, які діють в складі робочої групи з прозорості та підзвітності, проаналізували 8315 публічних закупівель.

– За скерованими співробітниками УСР в Тернопільській області листами, органами державної влади та місцевого самоврядування Тернопільської області відмінено 14 тендерних закупівель на загальну суму 239 мільйонів 122 тисячі 539 гривень, – повідомив Юрій Хоптян, старший оперуповноважений в ОВС УСР в Тернопільській області ДСР НП України. – Окрім цього, до органів державної влади та місцевого самоврядування Тернопільської області скеровано 37 листів для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи приведення документації до належних вимог відповідно до чинного законодавства України на загальну суму 595 мільйонів 550 тисяч 83 гривні. За результатами перевірки співробітниками УСР в Тернопільській області тендерних закупівель, внесено відомості до ЄРДР та розпочато 6 кримінальних проваджень за фактом привласнення або розтрати бюджетних коштів. Попередньо встановлена сума збитків у вищевказаних кримінальних провадженнях становить 6 мільйонів 670 тисяч гривень.

Станом на 25 квітня 2024 року співробітники УСР в Тернопільській області в ході супроводу кримінальних проваджень минулих років повідомили про підозру трьом посадовцям у вчиненні кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Загальна сума заподіяних збитків становить 26 мільйонів 691 тисячу гривень.