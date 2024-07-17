Неналежне ставлення до службових обов’язків спричинило збитки бюджету підприємства на майже два мільйони гривень.

Співробітники поліції Тернопільщини спільно з оперативниками управління СБУ та працівниками Тернопільської місцевої прокуратури задокументували факт службової недбалості з боку уповноваженої особи одного з комунальних підприємств обласного центру. Будучи відповідальним за організацію та проведення закупівель, фігурант через неналежне виконання своїх службових обов’язків визначив економічно не вигідного для комунального підприємства переможця закупівлі генераторів. Внаслідок вказаних дій було укладено невигідні для бюджету комунального підприємства договори про закупівлю 12 генераторів вартістю майже шість з половиною мільйонів гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що роздрібна вартість зазначених товарів у інших суб’єктів становила на майже два мільйони дешевше.

Зловмисникові оголошено підозру відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.