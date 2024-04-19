11 квітня 2024 року відбулася подія, що обʼєднала більше 2000 будівельників, архітекторів та різних представників міжнародних фінансових установок.

На фоні викликів, з якими стикається наша країна, на форумі обговорювалися важливі теми щодо її відновлення та відбудови.

Ігор Гуда — засновник компанії «Креатор-Буд», виступив головним спікером з промовою, що була присвячена державній політиці відбудови України.

Також було проведено дискусійну панель «Державні програми підтримки та транспарентність відбудови України» задля ефективної координації зусиль щодо відновлення нашої країни.

Досвід «Креатор-Буд» став цікавим для багатьох учасників форуму. Але на цьому ми не зупиняємося!

Відбудова на Херсонщині та допомога нашим захисникам — це той важливий внесок, який ми робимо щодня на шляху до нашої перемоги. Дізнатися більше інформації про забудовника «Креатор-Буд» можна за допомогою нашого бота-помічника у Телеграмі — @kreator_bud_bot.