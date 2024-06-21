Літо на вулиці, червень на календарі і колектив компанії Креатор-Буд продовжує працювати на будівельних майданчиках у різних мікрорайонах Тернополя. На якому етапі будівництва об’єкти в цей час – дивіться у нашому відеозвіті.

Житловий комплекс Манхеттен, що на бульварі Куліша зведений повністю, завершені внутрішні роботи, готові фасад та покрівля, продовжується влаштування паркінгу та монтаж ліфтів.

Житловий комплекс Набережна Вежа на вулиці Білецькій. Монолітний каркас будинку, а це 16 поверхів, зведений стовідсотково. На цей час у комплексі готуються до мулярних робіт.

Житловий комплекс Домініканський на вулиці Опільського. Монолітний каркас зведений повністю В цей час на будівництві продовжують мулярні роботи, внутрішні та зовнішні стіни готові на 50 відсотків. Ведуться роботи з влаштування покрівлі.

Житловий комплекс Атланта Тавер, що у Тернополі на вулиці Нечая. Завершуються фасадні роботи. Зовнішні, внутрішні стіни, покрівля – готові повністю. Проводиться монтаж інженерних мереж. Майстри готуються до роботи з монтажу ліфтів.

Варшавський мікрорайон, що знаходиться на Підволочиському шосе, поруч Збаразького кільця. У п’яти будинках мікрорайону уже живуть сім’ї, шостий будинок в процесі введення в експлуатацію. У сьомій черзі мікрорайону повністю зведений монолітний каркас, зовнішні та внутрішні стіни готові на сто відсотків. У восьмому будинку Варшавського мікрорайону тривають роботи зі зведення 13 поверху. Монолітний каркас зведено на 80 відсотків.

Активні роботи тривають і на будівельному майданчику Нового сучасного проєкту Варшавський делюкс, що зводиться на території Варшавського мікрорайону. У першому з п’яти будинків завершують фасадні роботи, встановлюють ліфти. У другому будинку фасад готовий на шістдесят відсотків, проводиться монтаж ліфтів та вхідних дверей. У третьому будинку майстри штукатурять стіни у місцях загального користування. У четвертому та п’ятому будинках на сто відсотків готовий монолітний каркас. Виконується монтаж інженерних мереж. Вулиця Микулинецька, 116, Мікрорайон Беверлі Хіллз. У перших двох чергах мікрорайону уже вирує життя. Третій будинок готовий , в процесі введення в експлуатацію. У четвертій черзі – монолітний каркас зведений повністю. Зовнішні та внутрішні стіни готові на тридцять відсотків. Ведуться роботи на даху, над першим та другим під’їздами.

Які квартири у комплексах компанії Креатор-Буд є ще в продажу, чим цікаві будинки і їхні локації, дізнавайтесь на сайті компанії та у менеджерів відділів продажу квартир, що у Тернополі за адресами: Листопадова, 1, Підволочиське шосе, 5 та Микулинецька, 116.

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