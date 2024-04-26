Статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи мають 34 237 жителів Тернопільської області. 1909 з них – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Такі цифри під час брифінгу навела директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА Оксана Смолій, передає Укрінформ.

“34 237 жителів області мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1909 осіб, в тому числі 489 осіб з інвалідністю, учасників ліквідації ядерних аварій – 17 осіб, з них чотири особи з інвалідністю”, – розповіла Оксана Смолій.

На Тернопільщині мешкають 28 970 осіб, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, які були евакуйовані із зони відчуження та переселені з радіоактивно забруднених територій, з них – 546 осіб з інвалідністю.

За даними ОВА, в області проживає 3341 дитина, потерпіла від Чорнобильської катастрофи, а також 584 вдови громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

До слова, понад 1,5 мільйона постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС отримують додаткові виплати.