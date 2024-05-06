4 та 5 травня на Тернопільщині сталося дві ДТП з потерпілими. Внаслідок автопригод травми різного ступеня тяжкості отримали три особи.

У суботу, 4 травня, близько 13:30 год. на автодорозі у селі Старий Вишнівець Кременецького району зіткнулися дві автівки. За попередніми даними, водій автомобіля «Renault», здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у автомобіль «ВАЗ-2101», який повертав ліворуч. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила водійка «ВАЗ-2101».

У неділю, 5 травня, близько 12 години ДТП з потерпілими трапилася в Кременці. Попередньо встановлено, що автомобіль «BMW-525» зіткнувся з автівкою «Skoda Fabia», яка повертала ліворуч на другорядну дорогу. Травми отримали двоє неповнолітніх пасажирів «Skoda Fabia», віком 11 та 17 років. Після надання меддопомоги їх відпустили за місцем проживання.

Вирішується питання про внесення обох фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Працівники поліції звертаються до водіїв і пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху та бути взаємоввічливими на дорозі.