На Тернопільщині цього року трапилося 45 аварій за участю пішоходів, – повідомила на брифінгу начальниця відділу зв’язків з громадськістю Патрульної поліції в області Олександра М’ялковська. За її словами, у цих аваріях 3 людини загинули, 47 травмувалися.

Від початку року на Тернопільщині спостерігається тенденція до зменшення кількості ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – розповіла Олександра М’ялковська. Серед ключових причин аварійності – перевищення безпечної швидкості.

«У період з 1 січня — 30 квітня 2024 року в області сталося 137 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Основними причинами автопригод з постраждалими є: перевищення безпечної швидкості — 43 ДТП; порушення правил маневрування — 32 ДТП; порушення правил проїзду пішохідних переходів — 17 ДТП; порушення правил проїзду перехресть — 11 ДТП. За згаданий період 45 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими сталося за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП з постраждалими, в яких загинули 3 особи та травмовано 47 осіб».

Додамо, на Тернопільщині триває Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Поліцейські проводять профілактичні заходи.