Знову надійшла жахлива звістка у Тернопільську громаду.

Мужньо захищаючи Україну від московської агресії, загинув захисник Євгеній Олегович Мещеряков. Життя Героя обірвалося 4 травня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Захиснику було лише 32 роки.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Сергій Надал.

“Від усього серця висловлюємо співчуття родині, близьким, друзям, знайомим воїна. Назавжди у наших серцях та у нашій пам’яті. Царство йому небесне і світла пам’ять!”.