Втікав від патрульних і в’їхав у стовп: п’яний водій без прав гасав під час комендантської години

Днями під час патрулювання на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече патрульні помітили автомобіль Toyota, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Інспектори намагалися зупинити автівку, натомість водій не відреагував на законну вимогу, пришвидшив рух та спробував втекти від поліцейських.

Патрульні розпочали переслідування транспортного засобу. Тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Інспектори виявили за кермом чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Чоловік погодився пройти освідування у медичному закладі. Результат позитивний — 1,44 проміле алкоголю в крові водія.

Крім того, поліцейські встановили, що громадянин не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія. Тож на порушника склали ряд адміністративних матеріалів:

– протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

– протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП;

– протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

– постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.