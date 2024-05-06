Протягом вихідних на Тернопільщині виникло вісім пожеж.

Про це повідомили у ДСНС.

Так, у Великій Березовиці горіло сміття на площі 0,002 га. Приблизно таку ж площу сміття охопив вогонь у Зборові. А у Золотому Потоці горіло стихійне сміттєзвалище.

У селі Панівці Мельнице-Подільської громади сталася пожежа господарської будівлі – вогонь її знищив.

У парку “Сопільче” в Тернополі виникла пожежа сухої трави та очерету на площі 0,05 га. А на вулиці Слівенській зайнявся пластиковий контейнер для сміття.

Суха трава горіла й у селі Рудники Підгаєцької громади. Вогонь охопив гектар площі. Суху траву гасили й у селі Нападівка Борсуківської громади.