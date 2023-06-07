Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на Тернопільщині 6 червня. З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулося четверо людей, серед яких двоє малолітніх.

У селі Чабарівка близько 17:00 22-річний водій автомобіля Skoda Fabia не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну огорожу. У результаті удару до лікарні за медичною допомогою зверталися пасажири. Оглядали лікарі дев’ятирічного хлопчика та жінку 1985 року народження.

Забої в результаті автопригоди отримала того ж дня і шестирічна дитина. У селі Великі Гаї водійка автомобіля Mercedes Benz збила малолітнього велосипедиста. Дитина виїхала з другорядної дороги на головну. Хлопчикові надали меддопомогу без госпіталізації.

У водіїв взяли зразки крові.