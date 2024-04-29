На честь Героя України та чемпіона світу: у Тернополі перейменували дві вулиці

Зміни до рішень міської ради «Про найменування вулиці», прийняті у 2018 та 2019 роках внесли на черговій сесії міської ради. Вони стосуються назв вулиць у житловому районі «Південний».

Відповідно до прийнятого рішення вулицям «Проектна-210» і «Проектна-214» в житловому районі «Південний» присвоїли назву Василя Сліпака. А вулицям «Проектна-209» і «Проектна-213» – назву Андрія Пушкаря.

– Ми вносили зміни у детальний план житлового району «Південний», відкоригували планувальну структуру вулиць, добавили невеличкі частини вулиць 210, 209, 214, 213 і добавили їх до нових назв, які були прийняті раніше – Василя Сліпака та Андрія Пушкаря.

Василь Сліпак – львів’янин, всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України. Загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року у селищі Луганське Бахмутського району Донецької області. Кавалер ордена «За мужність» першого ступеня (посмертно) у 2016 році та Герой України у 2017 році.

Андрій Пушкар – уродженець Кременця, спортсмен-рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Загинув на Рівненщині в автомобільній аварії 14 листопада 2018 року.