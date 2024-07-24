З 1 серпня у Тернополі встановлюються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.
На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя, які вступлять в силу з 1 серпня. Про це повідомили у міській раді.
Нові тарифи будуть такими:
- 12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»;
- 14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;
- 15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.
Згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40% користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд; понад 10% складають учні та студенти; 15% мешканців використовують карту тернополянина; 20% користуються електронним проїзним квитком та біля 15% – банківською карткою.
Результати незалежного експертного аудиту показали, що реальний розрахунковий тариф на сьогодні становить 15 грн 54 коп у автобусах та 19 грн 92 коп у тролейбусах.
На сьогодні, Тернопіль залишається чи не єдиним містом, яке зберегло широкий спектр пільг:
- єдина вартість проїзду у всьому приватному та комунальному транспорті, а в інших містах вартість проїзду для приватного транспорту набагато вища;
- послуга “Єдиний квиток” дозволяє робити необмежену кількість пересадок в інший транспорт, незалежно від виду та форми власності протягом 30 хвилин;
- пільги для учнів та студентів передбачають безкоштовний проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах, 50% знижку в приватних автобусах, що працюють в звичайному режимі руху та маршрутних таксі – 50% пільга для учнів в період навчання;
- збереження всіх наявних пільг, включаючи безкоштовний проїзд для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, учасників бойових дій.