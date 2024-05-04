50-річний зловмисник обкрадав магазини, завдаючи шкоди на тисячі гривень. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

Повідомлення про злочин днями надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від працівників торгових закладів.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що лише у квітні зловмисник вчинив п’ять крадіжок. Приміром, з одного торгового закладу за декілька відвідувань він виніс товару на понад тисячу гривень, з іншого – на понад дві тисячі. Серед викраденого – електроприлади, засоби гігієни та інше.

Після звернень адміністраторів торгових закладів поліцейські провели оперативні заходи та встановили, що до усіх злочинів причетний раніше неодноразово судимий за крадіжки 50-річний тернополянин.

Співробітники карного розшуку затримали крадія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу після скоєння ним чергової крадіжки.

Зловмисникові оголошено підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Згідно рішення суду на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Оперативники перевіряють підозрюваного на причетність до інших злочинів.