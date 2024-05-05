Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України Епіфаній звернувся до українців із великоднім привітанням.

“Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами – з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято – про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, – йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!”.