Жителі та гості Тернополя можуть помилуватися цвітінням не тільки сакур, а й павловній. Вже другий рік поспіль ці дерева квітнуть біля фонтану «Кульбаба», що у сквері В’ячеслава Чорновола.

Чотири саджанці павловнії, як розповіли у міській раді, висадили у місті кілька років тому, а зацвіли вони вперше у травні минулого року. Павловнія відома також як «Адамове дерево», оскільки її листя схоже на листя фігового дерева, яке, за біблійними легендами, Адам використовував як одяг.

Павловнія або адамове дерево – рід рослин родини павловнієвих. Це листопадне дерево заввишки 10-25 метрів, з великими листками довжиною до 80 сантиметрів, розміщеними на гілках один навпроти одного. Цвіте ранньою весною, квіти мають циліндричну форму, світло-фіолетові, схожі на квіти наперстянки.

Святкового настрою місту додають не тільки квітучі рослини, а й водограї, які включили на минулих вихідних. Щоправда, цього року у Тернополі працюватиме тільки декілька фонтанів: «Кульбаба», аераційний фонтан на Тернопільському ставі, водограй на відпочинковій зоні «Циганка». Через місяць планують запустити і фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького. Як пояснили у міській раді, на початку квітня тернополяни проголосували за те, аби максимально заощадити гроші на цьогорічному сезоні фонтанів. Тому в місті працюватиме лише кілька водограїв.

Фото із сайту ТМР