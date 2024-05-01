Мобілізовані водії-військовослужбовці та звільнені в запас (демобілізовані) із лав ЗСУ, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, можуть пройти безкоштовно курси навчання водінню.

Про це повідомили у міській раді. Кошти на підготовку водіїв спрямував виконавчий комітет міськради.

Мобілізовані та демобілізовані військовослужбовці можуть проходити підготовку або перепідготовку водіїв категорій: А, В, С1,С, Д1, Д, ВЕ, СЕ. Навчання буде проходити на базі КП ««Автошкола» Міськавтотранс» у Тернополі.

Зацікавлені особи, які мобілізовані водії-військовослужбовці та звільнені в запас (демобілізовані), за детальною інформацією можуть звертатися за номером телефону: 067 372 42 24.