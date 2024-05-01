Цей ініціативний крок стає можливим завдяки проекту «Підприємцем бути легко», який втілює Тернопільська міська рада в рамках грантової програми. Каталог буде доступний як онлайн, так і у формі паперового видання.

Якщо ви є місцевим виробником і бажаєте включити свою продукцію до каталогу, заповніть форму за цим посиланням до 1 травня 2024 року включно.

У формі необхідно зазначити інформацію про виробництво, а саме обрати сферу виробництва (випічка та солодощі, мед, морозиво та снеки, напої, ягоди та фрукти, м’ясна продукція, молочна продукція, одяг та іграшки, інше) та вказати:

Назву підприємства та торгової марки

Код ЄДРПОУ

Опис виробництва (4-5 речень, не більше 200 слів)

Контакти (адреса, посилання на сторінки у соцмережах)

Прикріпити 3-4 якісні фото вашої продукції (фото необхідно надіслати на електронну пошту: open_space_ternopil@ukr.net

Контактний номер телефону представника для уточнення інформації та погодження макетів

Видавництво каталогу місцевих виробників заплановане влітку 2024 року.

Цю статтю створено Тернопільською міською радою у межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER), що реалізується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.