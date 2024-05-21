Не сподобалося, що їхав на перерву: у Тернополі пасажир побив водія маршрутки

Поліцейські встановлюють особу, причетну до побиття водія маршрутного автобуса в Тернополі.

У понеділок, 20 травня, у соцмережах з’явилося відео, на якому невідома особа наносить тілесні ушкодження водієві маршрутки. Того ж дня близько 16-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з травмою голови, саднами та забоями доправили 56-річного чоловіка.

Як встановили працівники поліції, потерпілий працює водієм маршрутного автобуса і тілесні ушкодження йому спричинив невідомий пасажир на робочому місці. За попередніми даними, зловмиснику не сподобалося, що керманич маршрутки їхав на перерву. Він почав сваритися з водієм, потім накинувся на нього з кулаками. За словами очевидців, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.