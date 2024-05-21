Стало відомо, до якої години сьогодні на Тернопільщині не будуть вимикати світло

Сьогодні до 17-ї години на Тернопільщині не будуть застосовувати графік погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“За розпорядженням НЕК «Укренерго» на сьогодні, 21 травня, з 11:00 до 17:00 скасовано ліміти споживання для Тернопільської області”, – пояснили в енергопостачальній компанії.

Проте, енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію ощадливо. Особливо, в години ранкового та вечірнього максимумів навантаження.

“Пам’ятайте, що економія кожного окремого споживача є важливою для енергосистеми країни!”, – наголошують в обленерго.