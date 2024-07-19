Постійні відключення електроенергії створюють не тільки незручності для громадян, а й для та операторів ринку. Це призводить до порушень температурних режимів щодо зберігання харчових продуктів, яке у подальшому впливає на тривалість їх зберігання та безпечність.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області наголошують, що оператори ринку харчових продуктів, які займаються їх виробництвом та обігом зобов’язані врахувати усі ризики, пов’язані з перебоями у постачанні електроенергії, її тривалою відсутністю та вжити дієвих заходів на кожному етапі щоб кінцевий споживач придбав безпечний харчовий продукт.

– Оператори ринку харчових продуктів повинні забезпечити функціонування холодового ланцюга – системи, що забезпечує оптимальний температурний режим зберігання та транспортування на всіх етапах переміщення харчових продуктів від підприємства-виробника до споживача, – пояснюють у ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області. – Придбати генератори або забезпечити інші альтернативні джерела електроенергії. Роботу потужностей організовувати з врахуванням графіків віялових відключень електроенергії. Дотримуватись безумовного виконання програм-передумов системи НАССР, особливо щодо чистоти поверхонь, здоров’я та гігієни персоналу контролю за технологічними процесами, зберігання та транспортування, лабораторного контролю готових харчових продуктів. Виконувати вимоги статі 20 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” – оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган.

Фахівці також нагадують тернополянам, що при відключеній електроенергії у закритому холодильнику продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозильній камері — 48 годин, у напівпорожній — 24 години. Вони радять завчасно заморозити контейнери з водою. При відключенні електроенергії більше 4 годин треба помістити даний лід поруч з продуктами харчування та контролювати їх температуру. Після розморожування продукти необхідно обробити упродовж 24 годин. Повторне заморожування не допускається!

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області закликає не купувати харчові продукти невідомого виробництва, з невластивими смаками та запахами, порушенням маркування, значно нижчою ринковою ціною, а також вживати харчові продукти, які у вас, як споживача, викликають сумніви щодо його придатності та безпечності, з урахуванням його зовнішнього вигляду, кольору, консистенції та запаху.

Ольга Трач