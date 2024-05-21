Гарантувати безпеку тернополян в умовах воєнного стану

Тернопільська обласна військова адміністрація, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші спеціальні служби вимагають у міської ради термінового внеси зміни в Генеральний план Тернополя. Такі зміни необхідні були ще в 2022 році! Це все потрібні для забезпечення функціонування міста в умовах особливого періоду (повномасштабної війни). І, найголовніше!!! Захист життя та здоров’я тернополян під час ймовірних ворожих атак. Відповідні офіційні листи з вимогами надійшли на адресу міської ради.

Чому треба негайно вносити правки в Генплан?

Вже майже два з половиною роки йде повномасштабна війна, а Генеральний план Тернополя не відповідає умовам захисту населення. Не зазначені або не вірно зазначені хімічно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки. Перекладаючи з канцелярської мови на звичайну, рятувальники не можуть адекватно оцінити рівень небезпеки. Через відсутність або не вірну інформацію є загроза, що у разі ракетної атаки по місту, може трапитися техногенна катастрофа. Рятівники просто не встигнуть вчасно прибути на місце та усунути можливість хімічного чи іншого зараження. А це життя та здоров’я тернополян.

Ще одне дуже важливе зауваження від надзвичайників. Немає пропозицій щодо використання підземного простору міста. Для захисту населення, розміщення виробництв, складів, баз тощо. Для міста воюючої країни – це життєво необхідно. Критичні виробництва та склади мають розміщатися під землею. У часи Другої світової війни, у Великобританії до половини всіх заводів та фабрик розміщалися під землею.

Висновок

Генеральний план Тернополя не потребує змін для розвитку міста у мирний час. Але у нас війна. І є кричущі вимоги спеціальних служб до функціонування міста в умовах воєнного стану. Має діяти Генплан міста воюючої країни.

Якщо не прийняти зміни до Генплану, є реальна загроза для здоров’я та життя тернополян. Ніхто не може передбачити, що планує «кремлівський карлик», який постійно погрожує вдарити по Україні ядерною зброєю. Тернопіль має бути готовий до найгіршого. Всі об’єкти та комунікації міста мають бути облаштовані, щоб рятувати людей. Це вимоги часу. Як до Тернополя, так і до інших міст України, де також ухвалюють зміни до Генеральних планів.