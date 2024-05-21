В освітніх закладах Тернопільщини завершується навчальний рік. У департаменті освіти і науки області радять провести Свято останнього дзвоника в обмеженій кількості людей. Також рекомендують не влаштовувати масштабних святкувань випускних вечорів.

«Територіальні громади та школи звертаються щодо проведення випускних вечорів та останніх дзвоників. Ми всі знаємо, що живемо в час війни, ми щодня зустрічаємо полеглих героїв. Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації радить провести як випускні вечори, так і урочисті лінійки в обмеженій кількості осіб. Щодо випускних вечорів, то саме випускники, 11-ий клас можуть зібратися і провести цей вечір у тому форматі, який більш прийнятний без будь-яких помпезних заходів», – повідомила на брифінгу начальниця департаменту освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, рішення щодо святкування випускних приймають безпосередньо у навчальних закладах з врахуванням думки батьків.

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