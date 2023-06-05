Національний мультипредметний тест складатимуть цього тижня на Тернопільщині абітурієнти. В області створили десять округів тестування та 20 тимчасових екзаменаційних центрів.

Для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту на Тернопільщині зареєструвались майже 9 тисяч абітурієнтів, – повідомила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. На додаткову сесію зареєструвалося 130 абітурієнтів.

«Для проведення національного мультипредметного тесту створено десять округів тестування та 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Запрошення для участі в НМТ розміщено в електронному кабінеті кожного зареєстрованого учасника. Проведення основної сесії національного мультипредметного тесту триватиме впродовж 5 червня та 23 червня за окремим графіком. Додаткова сесія відбудеться 11 липня та 24 липня також за окремим графіком».

Додамо, місце і точну дату складання мультипредметного тесту не розголошуватимуть. Цю інформацію отримають лише абітурієнти в особистих електронних кабінетах.