Навчання у школах розпочнеться другого вересня. Про це йдеться у рішенні «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні», яке прийняли у Кабінеті Міністрів України.

У Постанові вказано, що тривалість 2024/2025 навчального року у закладах загальної середньої освіти визначено з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

«Обласні військові адміністрації спільно із засновниками закладів освіти мають забезпечити організований початок навчального року залежно від безпекової ситуації, – повідомляють у департаменті освіти і науки ТОВА. – А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком — на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року. Ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня».

Нагадаємо, що у Львові і Тернополі розглядали можливість початку навчального року із 19 серпня. У Львові, за словами міського голови Андрія Садового, міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня тому, що є ризик відімкнення електроенергії. Після цього можливість перенесення початку навчального року почали розглядати і в Тернополі. Щоб дізнатися думку тернополян на платформі електронних консультацій запустили опитування. Тривало воно до 20 липня. Усього проголосувало 1598 жителів громади. Із них 82,2% не підтримали початок навчального року із 19 серпня.

Ольга Трач