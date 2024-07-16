Більше двохсот кухарів закладів загальної середньої освіти Тернопільщини пройшли підвищення кваліфікації.

Курси тривали з 25 червня на базі п’яти закладів професійної освіти: Вишневецького вищого професійного училища, Тернопільського коледжу з підсиленою військовою та фізичною підготовкою, Тернопільського училища ресторанного сервісу і торгівлі, Чортківського вищого професійного училища та Галицького коледжу.

– Підвищення кваліфікації пройшли вже 220 кухарів, – розповіла під час брифінгу у ТОВА Ольга Хома, начальниця департаменту освіти і науки. – Кожна група складалася з 15 осіб, щоб наші кухарі ознайомилися не лише з теорією, а й практично мали можливість приготувати страви. Ми хотіли показати шкільним кухарям, що корисну страву можна зробити на звичайному обладнанні, яке є в закладах освіти. Ми відвідали ряд закладів професійної світи поспілкувалися з кухарями деяких громад. Дізналися, що частина страв для них були незнайомими і вони вперше їх спробували готувати. Разом з тим вони зазначали, що таку їжу діти будуть споживати, вона є смачною.

У серпні, як зазначила Ольга Хома, буде друга хвиля підвищення кваліфікації кухарів на базі вказаних закладів. І на перше вересня усі кухарів пройдуть підвищення кваліфікації, отримають сертифікати, навчаться готувати і працювати з новим меню: калорійним, здоровим, збалансованим, що дасть можливість дітям здобувати нові навички у здоровому харчуванні.

Ольга Трач