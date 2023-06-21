Щороку в Тернопільському обласному ліцеї «Знамення» педагоги, працівники та ліцеїстки усією спільнотою дякують Богу за прожитий навчальний рік.

Це – другий випуск Тернопільського обласного ліцею «Знамення» і чотирнадцятий – колегіуму для дівчат «Знамення». Тут присвятили цей особливий день подяки тим, хто боронить Україну на фронті: вони відмовилися від урочистого святкування, а зібрані кошти передали на потреби Збройних Сил України. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Урочистою була Архиєрейська Свята Літургія у малій базиліці Зарваницької Матері Божої, яку очолив владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. У такий спосіб випускниці подякували Всевишньому за благословення і можливість допомагати захисникам. Упродовж року дівчата підтримували військових працею і молитвою.

«Великого бажайте! Будьте впертими і наполегливими у досягненні своїх цілей, крокуйте впевнено. Будьте завжди діяльними і відповідальними дочками свого роду, свого народу. Шануйте і любіть своїх батьків! Не забувайте тих, хто навчав, допомагав зростати духовно!», – побажала у вітальному слові заступниця директора департаменту освіти і науки ОДА Ганна Зварич.