Глибоким сумом оповита Мельнице-Подільська громада.

25 квітня відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність на Донеччині загинув розвідник-сапер групи спеціального призначення, молодший сержант Василь Йосипович Павелець, 1970 року народження, житель села Устя.

Про важку непоправну втрату повідомили у Чортківському РТЦК.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. У цю гірку мить поділяємо горе рідних Василя Йосиповича та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне”, – ідеться у зверненні центру комплектування.

Вічна пам’ять Герою.