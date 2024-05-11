У нардепки з Тернополя, котра викидала долари через паркан, знову провели обшуки

У народної депутатки з Тернополя від “Слуги народу” Людмили Марченко вкотре провели обшуки.

Як повідомляє видання “Тернополяни“, 10 травня НАБУ провело обшуки у будинку Марченко. Свідки події повідомляють, що причина – незаконне збагачення. За декларацією, нардепка заробляє значно скромніші кошти, натомість записує на своїх рідних земельні ділянки та будинки, які аж ніяк не купити на одну зарплату. Відомо, що в Людмили Марченко вилучили її мобільний телефон. Тривають слідчі дії.

Додамо, що підозрювана у хабарництві народна депутатка Людмила Марченко з Тернополя внесла зміни в оприлюднену декларацію за 2023 рік, а також повідомила про суттєві майнові зміни. Зокрема нардепка вказала, що її чоловік – Іван Марченко володіє землею і незавершеним будівництвом загальною вартістю майже 12 млн грн. Розташована нерухомість у Великих Гаях.

Підозрювана в хабарництві та допомозі чоловікам призовного віку у виїзді за кордон народна депутатка від партії “Слуга народу” Людмила Марченко в декларації за 2023 рік зазначила свого чоловіка, колишнього обласного комісара Львівщини Івана Марченка, сина – Івана Марченка та доньку – Валерію Марченко.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колеснік, яких викрили на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону чоловіками. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.