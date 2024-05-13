Повідомлення про двох травмованих в селі Миролюбівка надійшло увечері 10 травня у поліцію від диспетчера бригади екстреної медичної допомоги.

За вказаною адресою виїжджали працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. У ході перевірки з’ясувалося, що житель Теребовлянського району, керуючи трактором “Білорусь”, не впорався з керуванням і сільгосптехніка перекинулася.

45-річний пасажир від отриманих травм помер на місці події, а кермувальника з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.