Жителі Тернопільщини опублікували в соцмережах фотографії північного сяйва, яке спостерігали ввечері 10 травня.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Декілька фотографій опублікувала у Фейсбуці Неля Савків.





“Наші Бережани охопило північне сяйво. Поки ми спимо — природа малює ніч і нехай вона буде спокійною!”, — написала вчора жінка.

Північне сяйво бачили і над Тернополем. Зафіксував явище Юрій Гавриш. Він надіслав світлини Суспільному і розповів, що фото зробив на набережній Тернопільського ставу.

Північне сяйво над Смиківцями спостерігала Оксана Багранюк.

Про незвичні атмосферні явища вчора, 10 травня, попереджала синоптикиня Наталка Діденко.

“Очікується досить потужний геомагнітний шторм. Можливі проблеми із звʼязком, погіршення самопочуття. Цікавим чи незвичним атмосферним явищам також не дивуйтеся”, — написала жінка.

Для того, щоб спостерігати явище північного сяйва, кажуть фахівці, потрібно, щоб збіглися кілька факторів: безхмарне небо й геомагнітна буря.

Явище 10 травня також спостерігали над Харківщиною, Дніпропетровщиною, Кіровоградщиною та іншими регіонами.