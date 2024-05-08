Нові тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів затвердили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 8 травня. Воно вступає в дію із 9 травня 2024 року.

Відповідно до прийнятого рішення, вартість години паркування тепер на всіх майданчиках у місті становитиме 15 гривень. Раніше година паркування коштувала 10 гривень та 15 гривень для стоянок у центрі Тернополя. Такі тарифи встановили на початку серпня 2021 року.

Спочатку у новому рішенні пропонувалося встановити вартість паркування у розмірі 20 гривень та 12 гривень для майданчика на вулиці Замковій. Але під час обговорення вирішили встановити іншу ціну.

– Є пропозиція зробити вартість паркування 15 гривень за годину, оскільки був ріст мінімальної зарплати, що прямо впливає на витрати оператора, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також ми взяли до уваги середні ціни операторів паркування у містах-сусідах.

Міський голова Сергій Надал додав, що в неділю у центральній частині міста на деяких вулицях майданчики для паркування працюватимуть безкоштовно.



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