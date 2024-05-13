Принти на футболках дозволяють перенести практично будь-яке зображення на текстиль і створити оригінальний дизайн одягу. Також оформлення використовують для нанесення на тканину логотипа компанії, що стане ефективною рекламою та способом брендування.

Можна довго перераховувати переваги створення ексклюзивного дизайну, при цьому важливо визначитися не лише із самим зображенням, а й зі способом нанесення на матеріал. Якщо необхідні футболки з логотипом замовити виготовлення буде зручно на сайті компанії VIP-Print. Ми ж розповімо про найбільш популярні види друку та їхні особливості.

Три основні способи перенесення зображення на одяг

Серед найбільш популярних та ефективних технологій друку на футболках варто виокремити три:

шовкодрук — найпоширеніший спосіб, що передбачає пропуск барвника через тонку сітку (вона часто зроблена із шовку) на текстиль;

термотрансферне перенесення — для цього використовується трансферний папір, зображення з якого переноситься на тканину за допомогою нагрівання, такий друк забезпечує яскравий та деталізований принт із різними ефектами (глянець, блиски, голограма та ін.);

прямий цифровий друк — ця технологія передбачає використання струменевих принтерів, які зможуть перенести на тканину фотографію та будь-яке інше зображення.

Також існують інші варіанти друку, проте вони поступаються в популярності трьом перерахованим вище.

Яку технологію вибрати?

Вибір способу перенесення зображення залежить від картинки та тиражу. Якщо ви новачок у цій справі, то краще довіритися професіоналам, які порадять потрібну технологію. Співробітники VIP-Print зможуть швидко та якісно виготовити футболки з логотипом із застосуванням різних способів друку. Якщо ж говорити про найпопулярнішу технологію, то на сьогодні нею є шовкодрук. Він забезпечує високу якість друку на будь-яких видах тканини, збереження яскравості кольорів та чіткість зображення. Також варто відзначити доступну ціну такого рішення.