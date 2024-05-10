На передову полетіли ще 15 “бойових пташок” DJI Mavic 3 Pro нашим єгерям” – Сергій Надал

Передали ще 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для наших Героїв з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Також мерія продовжує закуповувати ще сотні дронів для наших військових. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, єгерям передали «бойові пташки» вартістю 1 043 850 гривень.

«Закупили та передали 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 71 -ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Закупівлю провели в рамках програми «Обороноздатність» загальною вартістю 1 043 850 гривень. Нехай тернопільські «пташки» добре та надійно служать, допомагають знищувати ворога на нашій рідній землі. Дякую платникам податків!», – заявив Сергій Надал.

Також міський голова розповів про нові дрони, які закуповує мерія.

«Тривають закупівлі для придбання техніки військовим, Оголошено нові процедури закупівлі для придбання розвідувальної техніки. Це 50 FPV-дронів, вартістю 800 000 грн, 100 безпілотних літальних апаратів «ГРІМ», вартістю 2 100 000 грн. Всі ці «бойові пташки» вже дуже скоро будуть працювати на передовій. Слава Україні», – підкреслив Сергій Надал.

Нагадаємо

6 травня мерія передала для тернопільських Героїв-захисників ще один квадрокоптер DJI Mavic 3T. Також закуповує додатково 150 дронів різних типів.

Перед Великоднем міський голова Тернополя відвідав наших Героїв на передовій. Зокрема передав 30 FPV-дронів, зарядні станції, великодні смаколики бійцям підрозділу «Карпатська Січ» імені Олега Куцина.

Також тепловізійні приціли, Мавіки 3-Т, маскувальні сітки та великодні смаколики отримали наші Герої з 55 батальйону. А хлопцям з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади привезли паски до Великодня, смаколики, листи від маленьких тернополян, маскувальні сітки, тактичне взуття, ліхтарі та багато іншого.