Протягом вихідних ліквідовано сім пожеж, з них п’ять – сухої трави.

Зокрема, трава горіла у Ланівцях, Струсові, у селі Кудобинці Зборівської громади, Підзамочку і Заліщиках.

Окрім того, вогнеборцям довелося гасити пожежу господарської будівлі у селі Базар Білобожницької територіальної громади. Вогнем знищено 60 тюків соломи, покриття та перекриття будівлі. Під час гасіння врятовано три будівлі.

У Тернополі сталася пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та стелі. Під час гасіння будинок було врятовано.