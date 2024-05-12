Загинув майже рік тому: на Тернопільщині зустрінуть тіло Героя

13 і 14 травня у Вишнівецькій громаді оголошені Днями жалоби.

Майже через рік підтверджено загибель Захисника з Тернопільщини Володимира Шкребтана. Боєць загинув ще 2 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Його тіло опізнали лише тепер, 7 травня. У понеділок, 13 травня, Володимир назавжди повернеться до рідного села Великий Кунинець. Чин похорону відбудеться у вівторок, 14 травня. Захиснику назавжди 31 рік.

Про важку непоправну втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.

“Просимо усіх гідно зустріти Воїна, що повертається на щиті.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та односельцям Захисника України.

Перемога буде, бо за неї заплачено надто високу ціну!

Вічна пам’ять і вічна слава Герою…”.